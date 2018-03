C'est une véritable vie parallèle qui s'est développée depuis 15 jours à la victoire. Hors du rythme des cours magistraux et des TD. Au rythme des assemblées générales, des concerts, et des conférences. "Le temps du combat", comme on a pu l'entendre lors d'une AG. Le temps des barricades, aussi. Deux entrées du site (sur trois) sont inaccessibles. L'Université, pour des raisons de sécurité a décidé de suspendre ses cours à la Victoire depuis deux semaines. Hors du rythme du droit, et des normes de sécurité aussi, comme l'ont rappelé certains professeurs.Et comme l'a rappelé plus violemment le préfet, qui a envoyé les CRS déloger les étudiants, il y a quelques jours.

Et ce rythme un peu particulier va encore durer. Au moins jusqu'au week-end de Pâques, où les occupants de la Victoire reçoivent leurs homologues d'autres universités, notamment ceux de l'université Paul-Valéry de Montpellier, dont le doyen a démissionné, après avoir été mis en cause dans les violences de la semaine passée. Objectif, créer un grand mouvement étudiant, 50 ans après Mai-68.

Un statu quo qui va durer

Ce statu quo est imposé par les occupants. Parmi eux, des étudiants, surtout, mais aussi des activistes, habitués des mouvements de lutte. Ils ont transmis à l'université de Bordeaux une liste de revendications. La première d'entre elles, celle qui a déclenché leur mouvement, c'est la demande à la direction de l'université de ne pas appliquer la loi Vidal, qui autorise notamment, selon eux, la sélection à l'entrée en licence. La seconde demande, qui s'est ajoutée, c'est la démission du président Manuel Tunon de Lara, coupable à leurs yeux d'avoir autorisé l'évacuation par les CRS. Et dont ils réclament à cor et à cri, lors des assemblées générales. A cela s'ajoutent d'autres doléances, comme de ne pas pénaliser les étudiants participants aux AG.

La démission du président est toujours en bonne place parmi les revendications. © Radio France

Bref, des revendications difficiles, voire impossibles à satisfaire par l'Université, qui, selon les étudiants, n'y a pas répondu. Pourtant, elle tente de dialoguer, par des initiatives individuelles, avec les occupants. Lundi, Virginie Postal-Ledors, l’administratrice du site est venue à l'Assemblée générale, réclamer l'arrêt du blocage comme préalables aux négociations, et de pouvoir récupérer son bureau. Elle est repartie sous les huées. Quelques professeurs sont restés, tentant d'expliquer que tous n'étaient pas favorables à la loi Vidal, mais qu'ils désapprouvaient le blocage. Proposant même d'autres solutions, comme d'aller occuper la cour de la mairie. Mais ils ont peiné à faire entendre leur voix. Bref, après 15 jours de blocage, les positions des uns et des autres semblent toujours irréconciliables.