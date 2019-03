Bordeaux : 200 personnes rassemblées contre un 5e mandat du président algérien

Sous une pluie battante, 200 personnes se sont rassemblées place de la Victoire, à Bordeaux, ce dimanche en fin de matinée. Pour dire "non" à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, soutenir les manifestations en Algérie et réclamer de grands changements pour les institutions du pays.

Emmitouflées dans des anoraks ou des drapeaux algériens, deux centaines de personnes se sont réunies ce dimanche à 11 heures, place de la Victoire, à Bordeaux. Les averses n'ont pas découragé les chants, en français, en arabe et parfois en anglais. A l'invitation du collectif indépendant les Algériennes et Algériens de Bordeaux, les manifestants ont montré leur soutien "au peuple algérien qui lutte pour la démocratie." Si les manifestants disent non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, ils veulent aller plus loin et changer "le système" en profondeur.

Système, Dégage !

"Système, Dégage !" Le slogan inscrit en rouge sur une grande pancarte, agitée par trois jeunes hommes, est largement repris par l'assemblée, abritée sous une forêt de parapluies. Lekrim, qui a quitté l'Algérie il y a plus de 20 ans, quand il était étudiant, estime qu'il faut un changement "de tout ! Des institutions, du président, de la constitution...qui va permettre à la nouvelle génération d'espérer un pays démocratique, libre et moderne."

De nombreux manifestants sont venus en famille. © Radio France - Camille Huppenoire

Il espère un bouleversement sans violence, tout comme Zohra, qui salue le pacifisme des milliers de manifestants en Algérie. Comme de nombreux participants au rassemblement bordelais, elle a sorti son téléphone, pour prendre des photos et des vidéos envoyées en direct sur les réseaux sociaux à ceux qui se mobilisent en Algérie, pour les encourager à poursuivre leur mouvement de protestation. Pour Faddek, 74 ans, qui a participé à la révolution algérienne quand il était encore adolescent, la colère des jeunes Algériens d'aujourd'hui est compréhensible "Il y en a marre ! Ces jeunes-là, de 20, 30 ans, ne connaissent que Bouteflika...à croire que c'est une monarchie !"

Faddek : "Là, ils manifestent pacifiquement mais s'ils passent à la 2e étape, ça va être une catastrophe..." Copier

Sur une pancarte en carton, Ilias, 29 ans, a écrit, en français et en arabe : "Vous pensiez avoir endormi le peuple mais on reste debout." Le jeune homme s'inquiète déjà de la suite, en cas de renoncement du président Bouteflika à un 5eme mandat. Il voudrait un gouvernement transitoire, le temps d'organiser des élections.

Ilias : "Il faudrait que Bouteflika passe le flambeau" Copier