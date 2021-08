Bordeaux : 4 tentes de dépistage du Covid pour se faire tester avant d'aller dans les bars et restaurants

Pour deux semaines, ceux qui ne sont pas vaccinés et qui veulent aller dans les bars et les restaurants, auront la possibilité de se faire tester, en centre-ville de Bordeaux. La municipalité a donné son feu vert.

C'était un souhait de l'Union des Métiers des Industries de l'hôtellerie, pour aider les patrons de bars et restaurants qui se plaignent d'une baisse de chiffres d'affaires de 30 à 50% à Bordeaux depuis la mise en place du pass sanitaire. La mairie de Bordeaux confirme ce mercredi 18 juillet, l'installation de 4 tentes de dépistage du Covid, en centre-ville, en collaboration avec les laboratoires Eurofins.

Il y aura donc à compter de ce jeudi 19 juillet : deux tentes de dépistage PCR, quai Richelieu du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h, et quai des Chartrons du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Et 2 autres tentes seront mises en place pour des tests antigéniques (cette semaine et la suivante), aux Bassins à flots, et place de la Victoire, uniquement ouvertes les jeudi, vendredi et samedis de 17h à 21h. "Nous souhaitons accompagner les personnes qui ont déjà reçu une dose et les touristes qui profitent de la ville. Mais l’objectif numéro un reste la vaccination" précise l'adjoint au maire Stéphane Pfeiffer.