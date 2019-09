Bordeaux : 5 livreurs Deliveroo partent à Paris en vélo pour apporter leurs revendications aux patrons de la plateforme

Bordeaux, France

Après leurs nombreuses manifestations, les livreurs à vélo de la plateforme Deliveroo ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour dénoncer leurs conditions de travail et faire entendre leurs revendications.

Cinq coursiers bordelais partent ce lundi pour parcourir 1 000 kilomètres entre Bordeaux et Paris, à vélo.

Six villes-étapes

Sur la route, ils s'arrêteront dans six villes où la plateforme est bien implantée : La Rochelle, Poitiers, Nantes, Rennes, Le Mans et Orléans. A chaque étape, les livreurs vont recueillir les revendications de leurs collègues. Des doléances qu'ils compileront et apporteront aux dirigeants de la plateforme à Paris, où ils comptent arriver le 24 septembre.

Pédaler plus pour gagner autant

A l'origine de cette initiative, on retrouve Jérémy Wick, le porte-parole des coursiers à vélo de Bordeaux. Le livreur de 29 ans travaille pour Deliveroo depuis deux ans et il voit ses conditions de travail devenir de plus en plus difficiles. "Quand j'ai commencé, le tarif était à 5 euros la course, ensuite on est passé à 4,50 euros et maintenant le prix minimal est de 2,50 euros. La seule solution si on veut garder le même chiffre d'affaire c'est de pédaler plus. Du coup je fais 600 kilomètres de plus chaque mois pour gagner la même chose", témoigne le jeune homme.

Liste de revendications

Parmi les revendication, c'est la nouvelle grille tarifaire mise en place cet été qui cristallise les tentions. "Elle engendre une perte de revenu de 30 à 40 % pour les livreurs de Bordeaux", estime Jérémy Wick. Mais les coursiers ont toute une liste de doléances.

Retour d'une tarification fixe minimale à 4,50€.

Remise en place systématique des primes d'intempéries.

Plus de transparence au niveau de la facturation du prix au kilomètre.

Organisation d'un corps représentatif de coursiers avec un réel pouvoir de négociation.

Des revendications résumées dans une pétition qui a déjà recueilli plus de 39 000 signatures.

A Paris, ils espèrent rencontrer les dirigeants de la plateforme. "On cherche le contact direct pour gagner en efficacité car l'entreprise ne communique que par des sondages ou des questionnaires". Il existe pourtant une annexe de la start-up à Bordeaux mais "ils n'ont aucun pouvoir de décision", explique Jérémy Wick.

S'ils ne sont pas entendus dans la capitale, Jérémy Wick prévoit de partir à Londres pour se rendre directement au siège social de Deliveroo.