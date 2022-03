Bordeaux : 500 personnes mobilisées contre la guerre en Ukraine

Environ 500 personnes se sont rassemblées place de la Bourse à Bordeaux ce dimanche après-midi pour une manifestation de soutien à l'Ukraine. Parmi la foule : de nombreux représentants des communautés ukrainienne et russe de Bordeaux mais aussi des girondins venus dire leur opposition à la guerre.

Ils sont venus habillés de jaune et de bleu, avec un drapeau de l'Ukraine ou une pancarte pour dénoncer l'invasion Russe. Certains ont vécu là-bas. Ils pensent à leur famille et aux amis sous les bombes mais leur espoir c'est la solidarité qui s'est mise en place depuis la Gironde.

Plusieurs camions de médicaments ont déjà pris la route, direction la frontière polonaise. Cette solidarité a été très rapide. Il faut continuer à se mobiliser

- Alexandra Bertin, présidente de l'association Ukraine Amitiés

Mariia, 26 ans, réfugiée ukrainienne vient d'arriver à Bordeaux © Radio France - Stéphane Hiscock

Plusieurs convois de vivres et de médicaments ont déjà quitté la Gironde et dans l'autre sens environ 200 ukrainiens fuyant la guerre ont été accueillis dans notre département. C'est le cas de Mariia, 26 ans, originaire de Dnipro. Depuis mercredi dernier elle est logée chez son ami Denis à Bordeaux et ce dimanche elle était présente au rassemblement place de la Bourse.

Mon souhait c'est de repartir le plus vite possible en Ukraine. Mes parents sont toujours là-bas. J'ai peur pour eux mais de leur côté ils se sentent rassurés de me savoir ici en France

- Mariia

D'autres ukrainiens vont arriver en Gironde ces prochains jours. Environ 2.000 particuliers se sont déclarés prêts à les accueillir.