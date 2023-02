Bordeaux : à l'occasion de la Saint-Valentin, un collectif dénonce les féminicides

"Christelle", "Émilie", "Molka", "Jacqueline"... sur chacune de ces 147 affiches figure le nom d'une femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint en 2022. Les affiches ont été collées place des Quinconces, à Bordeaux, par un collectif féministe qui veut par la même occasion dénoncer la Saint-Valentin.

ⓘ Publicité

Dénoncer le "système patriarcal"

"Collages féministes Bordeaux" affirme que la Saint-Valentin "correspond souvent à l’augmentation des signalements pour violences sexistes et sexuelles" et dénonce la "vision patriarcale" de cette fête.

L'action a été menée par le collectif "Collages féministes Bordeaux". - Collages féministes Bordeaux

"Alors que certain.e.s continuent, en ce 14 février, de diffuser une vision stéréotypée, archaïque et mensongère de l’amour et des relations amoureuses, où le bonheur se trouve dans l’hétérosexualité et la domination patriarcale, écrit le collectif dans un communiqué, nous tenons à rappeler qu’en 2022, 147 personnes ont été assassiné.e.s, en immense majorité par des hommes cis."

Des affiches avaient déjà été collées en 2021 et 2022 et à chaque fois décollées ou dégradées par des militants d'extrême-droite affirme le collectif.