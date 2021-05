Bordeaux : A quoi ressemblera la nouvelle caserne des pompiers de la rive droite?

C'est l'un des emblèmes de la rive droite de Bordeaux: la caserne des pompiers de la Benauge, construite en 1954, et classée Monument Historique en 2014. Une caserne devenue trop vétuste et trop étroite pour les 300 pompiers professionnels et volontaires qui la fréquentent régulièrement. Les collectivités ont donc décidé de s'unir pour financer la construction d'une caserne flambant neuve à quelques dizaines de mètres de l'actuel bâtiment, au coeur du quartier Belvédère actuellement en chantier. La première pierre du bâtiment a été posée ce mercredi. La livraison est prévue à l'été 2023.

La fin d'une époque pour les pompiers bordelais

Un déménagement qui marquera la fin d'une époque pour les 300 pompiers bordelais, volontaires et professionnels, qui la fréquentent régulièrement. "Ici, des familles entières y ont habité, des enfants y sont nés qui sont aujourd'hui devenus pompiers dans cette caserne, donc l'histoire est très forte" explique le Commandant Matthieu Jomain du SDIS de la Gironde. "Ce sera donc très émouvant d'en partir, même si nous serons bien mieux dans les nouveaux bâtiments" poursuit-il. L'actuelle caserne sera rétrocédée à Bordeaux Métropole en 2023, sans qu'un projet de reconversion ne soit arrêté pour l'instant. Le bâtiment étant classé Monument Historique depuis 2014, les possibilités resteront relativement contraintes.

La caserne de la Benauge, construite en 1954, et classée Monument historique en 2014 © Maxppp - Maxppp

Un nouveau bâtiment au cœur du quartier Belvédère

La future caserne sortira de terre à quelques dizaines de mètres de l'actuel bâtiment, sur le Boulevard Jolliot-Curie. Le nouveau site sera plus grand et surtout plus moderne. Les architectes qui ont travaillé sur le dossier ont notamment prévu des accès facilités entre les salles de repos et les engins de secours. L'enveloppe totale de 20 millions d'euros a été financée par le SDIS de la Gironde, Bordeaux Métropole et les communes de Camblanes-et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Fargues-Saint-Hilaire, Latresne, Pompignac, Quinsac et Tresses.

Cette nouvelle caserne interviendra sur 13 communes regroupant 100 000 habitants. Sa mise en service est prévue à l'été 2023.