Bordeaux : au cœur du PC Sécurité pendant la manifestation des Gilets jaunes

Bordeaux, France

Ils sont 15 représentants des forces de l'ordre à piloter la répartition des effectifs sur le terrain depuis le "Poste Central de Sécurité" (PC Sécurité) de l'Hôtel de Police de Bordeaux. Ce samedi, pendant la manifestation des Gilets jaunes, la nouvelle préfète Fabienne Buccio est présente, tout comme le directeur de la Police de Gironde (DDSP) Patrick Mairesse, et plusieurs représentants de la gendarmerie, de la mairie ou encore des pompiers. Ils suivent le rassemblement minute par minute.

Une cellule de crise mobilisée tous les samedis depuis le mois de novembre

Cette cellule de crise est mobilisée dès qu'une manifestation perturbe la circulation et risque de glisser vers la violence. Tous les samedis depuis le mois de novembre, le dispositif est reconduit. Le PC Sécurité, c'est la salle où est élaborée la stratégie et d'où partent les ordres reçus par les équipes sur le terrain. Entre les équipes du PC Sécurité et les forces engagées au plus près de la manifestation, c'est un travail très complémentaire, explique Patrick Mairesse.

Patrick Mairesse : "Adapter continuellement le dispositif pour que ça se passe au mieux"

Sur la table, une carte de Bordeaux, avec des pions rouges et bleus. Au mur, deux grands écrans retransmettent en direct les images de vidéo surveillance. C'est depuis cette salle, que sont pilotés les 300 hommes et femmes mobilisés. Le major est le chef de la salle, pivot de la communication. Il reçoit les ordres de ses supérieurs, qu'il relaie aux unités déployées dans la ville. Les informations du terrain font évoluer le plan d'action. Au final, ceux qui prennent la décision, ce sont Fabienne Buccio la préfète, et Patrick Mairesse, le directeur de la DDSP, la police de Gironde.

"Avec la vidéo on se fait une idée globale de la situation et on place nos unités en fonction", le major est le pivot de la communication entre le PC sécurité et les forces déployées.

11 personnes interpellées ce samedi à Bordeaux

La stratégie globale a été anticipée, en début de semaine. Mais elle évolue le jour J, selon le déroulé de la manifestation. Ce samedi, la situation se tend vers 16h, au croisement du boulevard George V et du cours Maréchal Gallieni, hors du centre-ville de Bordeaux. En tout, 11 personnes ont été interpellées.