Bordeaux : au marché des Capucins, le coronavirus Covid-19 n'inquiète personne

Pas de masque en vue, les poignées de main sont toujours aussi franches. On ne change pas les habitudes au marché des Capucins que ce soit chez les commerçants ou les personnalités politiques en campagne.

Les gens n'ont pas l'air préoccupés par le virus

Marin distribue des prospectus depuis plusieurs semaines à l'entrée du marché des Capucins. "C'est un gros lieu de tractage à Bordeaux. Les gens n'ont pas l'air préoccupés par le virus, il y a du monde au marché."

La poignée de mains, c'est obligatoire note Philippe Poutou. "Là-dedans, évidemment il y a de la fraternité, de la solidarité. Le lien passe comme ça."

"Beaucoup de gens s'excusent quand on se serre la main, remarque tout de même le prétendant à la mairie de Bordeaux. On est bien conscient qu'il y a des mesures de précaution qu'il faudrait prendre. Mais voilà, c'est comme ça, on fait gaffe quand même."

En politique, il faut donner le bon exemple

À quelques mètres du candidat anticapitaliste, Yves Simone brigue lui aussi la mairie de Bordeaux. "Moi je ne serre pas la main au gens, il y a très peu de personnes qui ne touchent que le vêtement, c'est pourtant ce qu'il faudrait faire, affirme le candidat sans étiquette. Même quand il y a des grippes classiques, je ne tends pas la main. En politique, il faut donner le bon exemple."

Un exemple peu suivi chez les commerçants. Jacqueline tient son stand de fruits et légumes depuis des années, et ce n'est pas le coronavirus Covid-19 qui va l'empêcher de faire la bise à ses clients les plus fidèles. "Je mets des gants, mais c'est pour ne pas abimer mes ongles", plaisante l'octogénaire, qui n'a pas vu un seul de ses clients se présenter avec un masque ou prendre de précautions particulières.

En fait, la seule crainte des commerçants n'est pas l'épidémie, mais le mauvais temps. "On a beaucoup moins de monde quand il ne fait pas beau c'est sûr", regrette Jacqueline. "Cette semaine, on n'a eu personne. Mercredi dernier, le premier client, on l'a eu à 11h", déplore son voisin, Abderrahim.