Bordeaux : Au salon Cocoon le stand des jacuzzis et des spas attire la foule

Bordeaux, France

C'est un peu "the place to be" du salon Cocoon en ce dimanche pluvieux : l'espace spas et jacuzzis. Une eau chaude bouillonnante tend les bras aux visiteurs. L'exposant a même demandé à l'un de ses amis de faire une démonstration en maillot de bain histoire de bien donner envie à tout le monde.

Elle est à combien l'eau ? On peut la faire grimper jusqu'à 38 degrés madame !

Autour des stands les curieux se pressent. Après la question de la température, celle du prix se pose immédiatement et là les visages se glacent légèrement : "on est dans une fourchette large comprise entre 7.000 et 25.000 euros" explique la vendeuse. Sinon il y a la piscine municipale. C'est moins intime mais moins cher.

Reportage autour du spa de nage Copier

Cocoon, nouveau concept du salon de la maison

Cocoon réunit 200 exposants pour un salon dans la lignée des Salons Vivons et de l'historique Conforexpo. Seule différence, sa taille : 30.000 mètres carrés d'expositions contre 60.000 pour les anciennes versions. Une version plus légère mais aussi plus intimiste selon le souhait des organisateurs.

L'événement a ouvert ses portes vendredi dernier au Parc des expos. 20.000 visiteurs sont attendus jusqu'à lundi soir 19h00. Prix normal d'entrée : 7 euros.