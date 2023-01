Bordeaux : "Aucune alerte" sur la sécurité des riverains après l'extinction d'une partie de l'éclairage public

Les Français prêts à faire des efforts pour économiser l'énergie. Selon le sondage Odoxa réalisé après la consultation France Bleu "Ma France" sur les économies d'énergies, 87% des Français sont prêts à réduire les emballages, 84% l'éclairage, 78% leur consommation d'eau ou 76% le chauffage.

Une grande partie d'entre eux valident donc par exemple l'extinction d'une partie de l'éclairage public. A Bordeaux, la mairie a lancé un plan en ce sens depuis le 2 janvier pour réduire celui-ci de 57%. Les quartiers Caudéran, Chartrons, Fondaudège, Bacalan, la Bastide et Saint-Seurin sont désormais plongés dans le noir de 1h à 5h du matin. Cela va permettre de faire une économie de près d'un million d'euros sur une facture de 7.5 millions d'euros (2021). Pour rappel, la ville compte au total 38 000 points lumineux.

Objectif 70% d'ici un an ?

Un mois plus tard, c'est l'heure de faire un premier bilan. Et selon Amine Smihi, l'adjoint au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, il n'y a pas de retour négatif pour l'instant, notamment sur une possible augmentation de l'insécurité : "Nous avons un suivi quotidien et un processus pour nous alerter du moindre sujet qui sortirait malheureusement du cadre ordinaire et en particulier sur les secteurs d'extinction mis en place. Aujourd'hui, et depuis le 2 janvier, nous n'avons eu aucune alerte d'aucune sorte nous a été remontée par la police municipale mais aussi nos autres partenaires comme la police nationale." Sur l'objectif des 57% d'extinction de l'éclairage public, on frôle les 50% quatre semaines plus tard selon la municipalité.

Une municipalité qui affirme ne pas avoir directement reçu d'alerte des riverains : "Nous avons rencontré la population dernièrement dans les réunions de quartier. Les réserves et les inquiétudes ont été évoquées et nous avons rassuré les habitants sur notre sérieux et notre méthode de vigilance et là non plus, nous avons eu aucune alerte de riverains en lien avec cette extinction d'une partie de l'éclairage public", ajoute Amine Smihi. Si les choses continuent à bien se passer, l'élu bordelais n'exclut pas d'aller plus loin d'ici six mois en éteignant pourquoi pas à terme 70% de l'éclairage public à Bordeaux. D'ici là, un premier bilan sera fait avec tous les acteurs du dossier mi-février.