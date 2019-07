Bordeaux : augmentation des tarifs TBM au 1er août

Bordeaux Métropole, France

Ce premier 2019 coïncide avec une augmentation des tarifs TBM : en moyenne, c'est une hausse de 3% pour le prix des tickets de tramway, de bus et les BatCub. L'augmentation a été votée fin juin par la majorité des élus de la Métropole de Bordeaux. Seul le tickarte/un voyage reste stable à 1,70 euros. Le tickarte/10 voyages augmente de 50 centimes à 13,70 euros. Tous les abonnements sont revus à la hausse : +3,6% par exemple pour le Pass jeune qui passe à 20,40 euros par mois.

Christophe Duprat, le vice-président de la Métropole en charge des transports, concède que cette hausse puisse faire grimacer. Mais c'est le prix à payer pour un réseau en extension permanente dit-il. "Je rappelle qu'en fin d'année, nous allons livrer la première partie de la ligne D. Il y a augmentation des tarifs, et en même temps, l'amélioration de la desserte".

Pourquoi pas ne pas opter pour la gratuité des transports en commun ?

D'autres agglomérations ont franchi le pas de la gratuité : ce sera le cas à la rentrée, pour les 45 communes de la CALI, Communauté d'Agglomération du Libournais), comme c'est déjà le cas pour les seuls citoyens de Libourne. Dunkerque y est aussi passée l'an dernier. Ce scénario est impossible à imaginer pour Bordeaux Métropole, selon Christophe Duprat. "Avec les recettes des billets, ça veut dire 82 millions d'euros qui ne rentreraient pas dans les caisses. Et il y aurait des gens qui ne prennent pas les bus actuellement qui y viendraient. Ce qui voudrait dire pour nous + de matériel à acheter pour transporter tout le monde. Et donc 300 millions d'investissements à faire en plus en terme de matériel et maintenance. Attention aux fausses bonnes idées !"

TBM annonce une nouveauté pour 2020 : l'arrivée de la tarification solidaire, calculée en fonction du revenu des ménages.