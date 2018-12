Bordeaux : blâmée pour ne pas s'être maquillée

Bordeaux, France

Il y a quelques jours, son patron lui a adressé une lettre d'avertissement après un retard dû aux manifestations des gilets jaunes à Bordeaux. Et dans ce même courrier, il en a profité pour lui rappeler "que compte tenu de son rapport avec la clientèle, il souhaiterait qu'elle se maquille". La barmaid, interloquée, a d'abord obéi, avant de décider arrêter de se plier à cette injonction. Poussée par ses deux filles et d'autres collègues, elle a également voulu pousser un coup de gueule et dénoncer ce sexisme ordinaire. "Où est votre rouge à lèvres ? Ce n'est pas compliqué de se maquiller! Et ça plaît aux clients". Ce genre de petites réflexions, elle y avait déjà eu droit régulièrement jusqu'au courrier. "Je trouve ça, inadmissible humiliant et irrespectueux".

De peur de perdre son emploi, cette quarantenaire n'engagera pas de procédure contre son patron. Elle a accepté en revanche que l'une de ses filles évoque sa mésaventure sur les réseaux sociaux (retweetée près de 4000 fois).

Un avocat du barreau de Bordeaux, spécialiste en droit du travail, que nous avons contacté, explique que la directive du patron est illégitime et que "c'est une atteinte à ses libertés individuelles." Il n'y a rien dans la loi qui permet à un employeur de demander une telle chose, simplement "une tenue propre et adaptée".