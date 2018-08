Les maillots de l'équipe de France de football brodés des deux étoiles de champion du monde arrivent au compte goutte à Bordeaux. Un lot de 20 est parti en cinq minutes vendredi matin au magasin Go Sport de la rue Sainte-Catherine.

Les supporteurs de football à Bordeaux tentent d'oublier les déboires des Girondins de Bordeaux en achetant le nouveau maillot de l'équipe de France brodé de la deuxième étoile de champion du monde. Ils arrivent petit à petit dans les magasins. L'enseigne Go Sport dans la rue Saint-Catherine en avait vingt à vendre vendredi.

⚽️Des fans bordelais de l’équipe de France de #foot attendent depuis 7h45 l’ouverture à 10h de ce magasin pour acheter le maillot bleu à ⭐️⭐️ pic.twitter.com/2PC86eHdku — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 17, 2018

Les plus grands fans sont arrivés bien avant l'ouverture des portes à 10h. "J'ai connu les longues files d'attente pour les Girondins contre la Juventus Turin pour acheter des billet, se souvient Denis, un Bordelais. Quand on est vieux, on est patient". Lorsque la grille se lève, ils se précipitent dans le magasin. C'est la cohue. Les impatients se bousculent en courant vers le rayon des maillots de foot situé à l'étage.

⚽️Il a fallu courir très vite pour acheter un des 20 maillots avec ⭐️⭐️ de l’@equipedefrance de #foot mis en vente dans ce magasin de #Bordeauxpic.twitter.com/LYyWa7jOn2 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 17, 2018

Les 20 premiers sont servis. "Franchement, c'est une gosse fierté, ça fait plaisir", dit le premier à recevoir l'attendu maillot. "C'est collector", renchérit un autre chanceux. En plus, il n'y en a pas beaucoup donc la victoire est encore plus belle". Denis, le supporteurs des Girondins a réussi lui aussi sa mission : "je suis allé en Russie, je suis donc très fier, dit-il. Ils auraient pu me l'offrir car mon voyage m'a coûté cher."

Maintenant, je réalise qu'on est champion du monde, lance un supporteur en brandissant son maillot à deux étoiles

D'autres, en revanche, repartent bredouille. "Les gens ont couru et on est arrivés un peu tard", se justifie Philippe. Les maillots sont partis en moins de cinq minutes.

D'autres en septembre

L'un des vendeurs Go Sport de Bordeaux Saint-Catherine, Kevin Herbreteau, est désolé de ne pas en avoir plus. "Nike régule la fabrication lancée juste après la victoire des Bleus, explique-t-il. Nous les distributeurs généralistes, nous avons une quantité limitée mais on devrait en recevoir quelques un en septembre ". Pour voir des rayons seront remplis de maillot à deux étoiles, il faudra attendre Noël.