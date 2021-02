Bordeaux : Cdiscount condamné à verser une amende de près d'un million d'euros

Cdiscount est condamné à verser une amende de 986.432 euros “pour défaut d’un récapitulatif de commande conforme" concernant son abonnement "à Volonté”. C'est une amende administrative qui vient d'être infligée par la Direction de la protection des populations de la Gironde.

Cdiscount, dont le siège social est à Bordeaux, conteste cette amende et a fait appel de la décision. Mais pour l'Etat il est clair que le géant du e-commerce n'a pas répondu à ses obligations en terme d'information de ses clients.

Selon des contrôles effectués fin 2020 les internautes n’étaient pas suffisamment informés des conditions commerciales de cet abonnement Cdiscount à Volonté. Il s'agit d'une offre valable un an, vendu 29 euros, qui permet d’avoir de la “livraison express, gratuite et illimitée et d’autres privilèges exclusifs”.