Coronavirus à Bordeaux : chef Jésus rejoint le mouvement #chefsenperil

Chef Jésus, chroniqueur culinaire à France Bleu Gironde est l'un des 5.000 chefs à avoir répondu à l'appel. Le mouvement a été lancé par Laurent Trochain du restaurant Numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre et Johan Leclerre, restaurant & La Suite à La Rochelle.

« Notre souhait, c’est que les assurances couvrent les pertes d’exploitation. Pour cela, _il faut que le gouvernement déclare l’état de catastrophe naturelle sanitaire_. Nous avons signé la pétition sur Change.org mais nous avons aussi voulu mettre en image ce combat », explique Laurent Trochain.

Un restaurant qui n'ouvre pas c'est zéro euro dans la caisse, une perte sèche.

- Chef Jésus

Le message lancé le 15 mars dernier a fait boule de neige. A ce jour 5.000 chefs ont posté leur photo sur leur compte Facebook ou Instagram avec une pancarte où on peut lire : "Assurez ou on va tous y rester" et "#chefsenperil".