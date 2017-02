Bordeaux choisit de supprimer un maximum de feux tricolores pour améliorer la sécurité

Réaménager plus de 200 carrefours en supprimant les feux tricolores, c'est l'objectif de Bordeaux Métropole qui se donne trois ans pour y parvenir. Il s'agit d'améliorer la sécurité mais aussi de mieux gérer le trafic automobile.

La chasse aux feux tricolores bat son plein à Bordeaux. Ces 2 dernières années, ils ont disparu de 25 carrefours de l'agglomération. 200 autres seront réaménagés d'ici 2020. Bordeaux fait figure de pionnière alors que Paris a décidé de se lancer à son tour dans la danse. L'objectif est double : améliorer la sécurité et rendre le trafic automobile plus fluide.

Les feux n'assurent pas la sécurité

Tout est parti d'un constat, 25 des 27 carrefours les plus dangereux de l"agglomération bordelaise étaient équipés de feux tricolores. "La grande majorité des accidents se déroulent avec des gens qui sont passés au vert, explique Sébastien Dabadie, directeur des infrastructures et des déplacements de Bordeaux Métropole. C'est par exemple une voiture qui tourne et accroche un piéton qui traverse lui-aussi au vert. Ou un cycliste qui est percuté par une voiture qui tourne à gauche, les deux ayant respecté la couleur des feux". La suppression des feux doit donc améliorer la sécurité mais également fluidifier le trafic en évitant les points d'engorgement aux feux rouges. L'agglomération se veut d'ailleurs toujours à la pointe de la gestion du trafic routier. C'est à Bordeaux qu'est né dans les années 70 le premier système au monde de gestion informatique en temps réel du trafic automobile, le système baptisé Gertrude.