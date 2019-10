Bordeaux : Christelle Dubos vient présenter le projet de revenu universel d'activité

Christelle Dubos est l'invitée de France Bleu Gironde ce lundi matin à 8h15. La députée de la Gironde, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, présente aujourd'hui à Bordeaux les contours du futur Revenu Universel d'Activité : le RUA.

Pour l'instant ce revenu universel d'activité devrait rassembler au moins trois prestations sociales : le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Mais pourquoi ne pas y ajouter l'Allocation Adulte Handicapé, l'allocation aux chômeurs en fin de droits, où encore le minimum vieillesse ?

Tout est sur la sur la table selon le gouvernement qui a lancé la semaine dernière une consultation citoyenne sur internet. Une consultation en ligne mais également des ateliers de terrain. Christelle Dubos inaugure donc le premier rendez-vous ce matin à Bordeaux (Hôtel du Département) en compagnie d'élus locaux, de représentants associatifs et des syndicats.

Dans le fond le gouvernement souhaite mettre en place un système plus efficace, plus juste, mais aussi plus incitatif au retour à l'emploi. Mais les critiques donnent de la voix. Selon les opposants au projet RUA le gouvernement chercherait simplement à raboter les prestations sociales.

En 2018 la Gironde comptait 41.792 bénéficiaires du RSA, 28.000 pour l'allocation adulte handicapé et 11.440 bénéficiaires du minimum vieillesse.