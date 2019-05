Bordeaux : clap de fin sur Vinexpo, prochain rendez-vous à Paris en février 2020

Après quatre jours de rendez-vous entre professionnels, un symposium sur le changement climatique et des dizaines de masterclass sur le vin et la vigne le salon Vinexpo referme ses portes ce jeudi soir au Parc des Expositions de Bordeaux.

Bordeaux, France

Le salon mondial des professionnels du vin et des spiritueux tire le rideau ce jeudi soir. Premier bilan annoncé par les organisateurs : le cru 2019 enregistre un recul de l'ordre de 30% à la fois du nombre de ses exposants et de sa fréquentation. Pourtant de nombreux exposants, ils étaient 1.600 cette année, se déclarent satisfaits des contacts pris avec des acheteurs venus du monde entier. 40 % des visiteurs sont venus de l'étranger cette année. Dans le Top 5 hors France : Chine, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne.

"Le business au rendez-vous"

Les organisateurs se félicitent de la qualité des échanges entre exposants et viticulteurs. Au delà des simples dégustations les rendez-vous devraient déboucher sur des contrats."Avec plus de 2.300 rendez-vous qualifiés et _un visitorat composé à 65% de décideurs_, le Business semble avoir porté ses fruits." Les exposants seraient également "satisfaits du volume d'affaires réalisé, du temps accordé aux négociations et de la qualité des contacts générés".

Le bio impose sa marque

Pour sa deuxième édition, WOW! (World of Organic Wines), l’espace 100% dédié au bio, a accueilli 150 producteurs de vin bio ou biodynamique issus de 10 pays dont l’offre de vins et spiritueux labellisés. Selon ces exposants les négociants ne peuvent plus faire l'impasse aujourd'hui sur leurs produits pour répondre correctement à la demande des consommateurs.

2020 : un partenariat entre Vinexpo et son concurrent Wine Paris

Le directeur-général de Vinexpo, Rodolphe Lameyse, a annoncé que la prochaine édition se tiendrait à Paris en février 2020 en même temps que le salon Wine Paris. Les deux salons, pourtant concurrents, ont décidé de s'unir et de se retrouver tous les deux portes de Versailles à Paris du 10 au 12 février 2020.