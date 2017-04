Bordeaux, classée quatrième meilleure ville en France où vivre avec son chien

Le magazine 30 millions d’amis à réaliser un palmarès des villes où il fait bon vivre avec son chien. Une bonne place liée à la présence de nombreuses allées pour chiens. Mais à Bordeaux, les propriétaires ne sont pas tous emballés par ces projets.

Nos amis à quatre pattes seraient les bienvenus à Bordeaux. Le magazine 30 millions d'amis a réalisé un palmarès des villes où il fait bon vivre avec son chien. Bordeaux est en quatrième place, récompensée notamment pour ses espaces canins mais aussi pour l'accessibilité aux transports ou encore de l'équipement en sacs à déjections.

Un peu partout dans la ville, on peut trouver des allées pour chien. Il y en douze au total dans la ville, deux ont été installées cette année, l'une à Bastide, rue du Petit Cardinal, et l'autre dans le square Saint-Julien à Saint-Augustin. Ce sont des sortes d'enclos, plutôt grands, certains sont recouverts de brisures de bois, d'autres de terre. Les chiens peuvent s'y balader sans laisse. Cet équipement a été particulièrement salué par 30 millions d'amis, mais pourtant il ne fait pas l'unanimité auprès des Bordelais. Nathalie Mortreux, est comportementaliste, spécialiste de la relation homme-chien, et elle-même propriétaire d'un grand chien de chasse. Elle ne comprend pas l'intérêt de ces allées: "Si je veux lâcher mon chien, je vais en bord de mer ou à la campagne, mais pas dans ces allées, souligne-t-elle. Mon chien je le garde en laisse en ville, bien sûr que les chiens ont des besoins spécifiques mais parfois les gens leur créent des besoins." Surtout, les propriétaires de chiens critiquent la propreté des lieux. Isabelle a un chien de 18 mois, qu'elle emmène régulièrement au parc: "Je ne vais jamais dans ces allées, c'est horrible, ce n'est pas propre, il y a beaucoup de chiens, parfois très gros, ça provoque des bagarres, ils auraient du faire quelque chose avec de l'herbe, ça aurait été plus agréable." Certains sont quand même heureux de trouver ces espaces dans le parc, pour pouvoir enfin lâcher leur chien. Car en ville, la tenue d'un chien en laisse est obligatoire, même dans les parcs.

200 distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines

Mais Bordeaux a d'autres atouts pour séduire les toutous. Notamment les transports en communs, les bus et tramways sont accessibles à tous les chiens tenus en laisse. "C'est vraiment fondamental qu'on puisse utiliser les transports avec son chien, et ce n'est pas le cas dans toutes les villes", commente Nathalie Mortreux. Enfin, 200 distributeurs de sacs en plastique, pour ramasser les crottes de chiens, sont disposés dans toute la ville.