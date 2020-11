Bordeaux : commerçants, restaurateurs et artistes rassemblés pour dénoncer les mesures du reconfinement

Emmanuel Macron doit présenter les grande lignes de la suite du confinement qui s'annonce allégé ce mardi soir. Discours très attendu par les gérants de commerces dits "non essentiels" qui réclament une réouverture de leurs boutiques dès le samedi 28 novembre. Pour le moment le gouvernement réfléchit à une date "autour du 1er décembre."

Ce jeudi, à Bordeaux, ils se sont donc mobilisés aux côtés d'autres professions pour dénoncer les conséquences économiques des dernières mesures prises pendant ce reconfinement.

"Pour quelles raisons tout le monde travaille sauf nous ?"

Parmi les commerçants présents à la manifestation, Laurent, marchand de jouets de la rue du Pas-Saint-Georges : "Je suis conscient qu'il y a un problème en France avec le Covid, mais les clusters ne sont pas chez nous. On n'aurait jamais dû fermer. Pour quelles raisons tout le monde travaille sauf nous ?"

Pour lui, la réouverture le dernier week-end de novembre est primordiale : "C'est la période la plus importante de l'année. Novembre et décembre représentent entre 50 et 60% de notre chiffre annuel".

D'autres professions ont également participé à la mobilisation comme Rémi, restaurateur dans le quartier Pey-Berland. Lui, ne sait pas quand il pourra rouvrir : "La profession a été très bonne élève pour pouvoir accueillir les gens en toute sécurité. Et au dernier moment, on nous dit qu'on doit fermer et qu'on ne sait pas quand on rouvrira."

Pour lui, la livraison n'est pas assez rentable et les aides annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Sa crainte : que de nombreux restaurants et commerces bordelais finissent par baisser définitivement le rideau si la situation ne s'améliore pas.