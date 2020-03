Bordeaux : confiné, il fait le Tour de l'Aquitaine en vélo d'appartement

Un vélo d'appartement et un ordinateur où défilent les paysages aquitains : c'est parti pour plus de 900 kilomètres !

Réaliser un Tour de l'Aquitaine cycliste -"la bonne vieille Aquitaine" précise-t-il- depuis son appartement, ça demande un peu de préparation. Dorian a eu cette idée dès qu'il a appris que la population française devait se confiner pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour la mettre en oeuvre, la recette est simple : un vélo d'appartement, des amis, un ordinateur, de la motivation...et surtout de la bonne humeur. "Le but c'est de faire de l'exercice, pas de se bousiller ! On n'est pas des professionnels."

Chacun sa manière, à haute intensité ou tranquillement : le tout c'est de faire du sport.

La première étape entre Bordeaux et Marcheprime, Dorian l'a faite seul. Puis il a réussi à motiver des amis. Le vélo tourné vers l'ordinateur qui fait défiler des photos et vidéos des vrais paysages aquitains, chacun effectue l'étape à son domicile...mais en restant au téléphone avec tous les participants. Comme une sortie à vélo en groupe. Embarqué dans l'aventure, Sébastien avoue qu'il a parfois besoin de fermer les yeux pour s'y croire...mais l'idée plaît et commence à faire boule de neige.

Cela dépasse l'Aquitaine, il y a des gens de l'Isère, de Corse...

Dorian partage chaque étape sur ses réseaux sociaux. De quoi donner des idées à d'autres personnes confinées qui tournent en rond. "Il y a des gens de l'Isère, de Corse, des Hauts-de-France" qui s'y mettent, raconte Dorian.

Presque 1000 kilomètres, pour 25 étapes

Le parcours complet décidé par Dorian fait près de mille kilomètres. A réaliser en 25 étapes, donc 25 jours. "Si le confinement continue après ça, on trouvera d'autres idées" promet Dorian. Un Tour de France, peut-être ? Le jeune Bordelais grimace un peu : "On a déjà les jambes en compote après trois jours, un Tour de France on va perdre un rein ! Finissons le Tour d'Aquitaine et puis on verra..."