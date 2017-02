Bordeaux : dans les cantines les assiettes sont désormais en plastique mais des parents s'inquiètent

Une polémique dans les cantines de Bordeaux. Désormais les assiettes en plastique remplacent les assiettes traditionnelles dans tous les restaurants des écoles de la ville. Certains parents s'inquiètent notamment pour la santé après le scandale du Bisphénol A.

Désormais les assiettes en plastique remplacent les assiettes traditionnelles pour les 15 000 écoliers de Bordeaux qui fréquentent les restaurants scolaires quotidiennement; les couverts eux ne changent pas. Une mesure que la ville de Bordeaux avait expérimentée en 2015 dans quelques écoles. Mais certains parents d'élèves s'inquiètent et craignent après le scandale du Bisphénol A reconnu comme perturbateur endocrinien que ce plastique renferme des composés dangereux pour la santé et l'environnement.

La mairie se montre rassurante

De son côté, la mairie de Bordeaux explique que cette mesure a été mise en place d'abord pour les conditions de travail des agents des cantines : les assiettes en plastique, moins lourdes et utilisables pendant plusieurs années, améliorent le quotidien des personnels dont certains souffrent de troubles-musculo-squelettiques, les fameux TMS. La mairie de Bordeaux ne comprend pas la polémique.

Il n'y a absolument pas de Bisphénol A ou de phtalate; il n y' aucun problème, aucun danger pour les enfants. Emmanuelle Cuny adjointe au maire en charge de l'éducation.

Insuffisant rétorquent les parents de la section FCPE de l'école Françin car d'autres composés du plastique non pris en compte peuvent être dangereux et constituer des effets à retardement. Ils sont d'accord pour améliorer les conditions de travail des agents des cantines mais en procédant différemment et surtout en ne prenant pas des risques pour la santé. Les parents d'élèves réclament l'application du principe de précaution. Ils espèrent rejoindre dans leur combat plusieurs écoles de Bordeaux.

Il y aurait un appel d'offres pour changer les barquettes en plastique en remplaçant le plastique par de la cellulose; on est sur des démarches durables dans l'affichage et puis dans les faits on voit ces assiettes en plastique se généraliser on ne comprend pas pourquoi. Magali Della Sudda présidente locale FCPE