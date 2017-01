Bordeaux : de nombreux sans abris préfèrent rester dehors malgré le froid

Malgré la météo, de nombreux sans abris préfèrent rester dehors à Bordeaux. Maxime, âgé de 18 ans, affronte le froid toutes les nuits rue Sainte Catherine.

Pas de plan grand froid pour l'instant en Gironde mais un plan hivernal mis en place par le préfet il y a quelques semaines. 1039 places d'hébergement existent dans le département dont plus de 200 sont ouvertes depuis le début du mois de novembre. Mais le 115 reste saturé car le soir le taux d'occupation avoisine les 100%.

Dans ce contexte, et aussi par choix, de nombreux sans abris de Bordeaux restent dans la rue. Maxime (nom d'emprunt par souci de discrétion), 18 ans, vit à la rue depuis 4 mois suite à une rupture familiale. Emmitouflé dans une couverture et habillé d'un vêtement d'hiver, il s'est installé avec deux amis près d'un magasin de vêtements situé rue Sainte-Catherine juste à côté de la grille d'évacuation des gaz du chauffage pour bénéficier de quelques degrés supplémentaires. Maxime fait face à la vague de froid.

C'est bien de n'être pas tout seul car il y a pas des gens pas très nets dans la rue. On s'entraide, on se protège, on se soutient. On est dans la même galère tous les trois.

Maxime âgé de 18 ans