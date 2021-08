Bordeaux : dernier week-end au centre commercial Meriadeck avant l'obligation du pass sanitaire

A partir de ce lundi 16 août, il faudra présenter un pass sanitaire pour entrer dans dix centres commerciaux de Gironde. Ce sera le cas dans celui de Meriadeck à Bordeaux. Alors y avait-il foule pour profiter de ce dernier samedi sans avoir a montrer pâte blanche ? Pas vraiment.

Ophélie et Kévin, habitants de Blanquefort et pas encore vaccinés, sont venus exprès pour acheter une paire de chaussures à leur fils de trois ans. "C'est très chiant. C'est soit tu es vacciné, soit tu restes chez toi", peste le jeune homme. "En tant que parent c'est très frustrant, c'est simplement pour mon fils que je vais recevoir une dose, sinon on ne peut plus rien faire, si je veux lui faire plaisir je n'ai pas le choix. Et puis, je suis au RSA avec un petit garçon de trois ans, je ne peux pas me permettre d'aller uniquement faire mes courses dans les petits commerces", poursuit sa compagne.

De grosses files d'attente devant le centre commercial Meriadeck ?

Egalement dans leur ligne de mire : les potentielles files d'attente lors des contrôles de QR Code. C'est ce qui inquiète également Adèle : "J'ai pas envie de faire la queue juste pour le pass sanitaire. Après, je ne viens pas souvent dans ce type d'endroit, donc ça ne me dérange pas plus que ça." Comme la bordelaise, la plupart des clients rencontrés sont déjà munis d'un pass sanitaire. "Je l'ai déjà pour aller au restaurant, donc vraiment, il n'y a aucun souci", explique Stéphane.

La mesure est même "normale" pour Juliette. "C'est quand même un lieu fermé, il faut que ce soit un minimum contrôlé", affirme la jeune femme, qui travaille dans une boutique de vêtements du centre commercial et a plutôt peur de la baisse d'affluence dans les boutiques avec cette extension du pass sanitaire.