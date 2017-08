Bordeaux : des cours de natation pour vaincre sa peur de l'eau

L'aquaphobie est une pratique qui se développe dans les salles de sport pour lutter contre la crainte de l'eau. A Bordeaux, ils sont de plus en plus nombreux à affronter leur peur pour mieux profiter de la mer ou des lacs pendant les vacances.

L'eau si vénérée l'été peut représenter une crainte pour certains. C'est le cas de Roy, 58 ans. Ce père de famille a été traumatisé par l'eau lorsqu'il était enfant, il est venu au centre O-Zone de Bordeaux pour lutter contre sa peur.

A l'âge de 8 ans, des grands se sont amusés à me mettre la tête sous l'eau dans le grand bassin j'ai dû être réanimé, j'avais avalé beaucoup d'eau, et à partir de là, je ne voulais plus retourner à l'eau. Je me suis décidé il y a quelques semaines parce qu'avec des amis on va partir en bateau, j'ai des enfants en bas âges, même si ils savent mieux nager que moi, si il y en avait un qui tombait, il faut que je puisse intervenir, je ne peux pas rester sur le bord.