Bordeaux : des éboueurs rassemblent 3 400 euros pour aider le fils malade de leur collègue

Manu Bandera apprend après plusieurs discussions informelles au dépôt que le fils de son collègue est atteint d’une tumeur. Il a spontanément envie de lui venir en aide. Récolter de l’argent lui apparait comme un moyen de lui apporter un soutien symbolique. Le père de l’enfant est de nature très discrète, selon plusieurs de ces collègues. Il est dans un premier temps gêné par l’action de Manu Bandera, qui a finalement réussi à le convaincre. « Je lui ai dit de ne pas le prendre comme de la piété mais de penser que toutes les personnes qui vont donner un billet, ce sera un peu de force et de soutien », confie-t-il. Son collègue a finalement été très touché et a accepté l’aide de ses confrères.

ⓘ Publicité

Pour mener à bien son action, Manu Bandera sollicite le Collectif Ripeurs. L’association d’éboueurs a été créée en 2013 et vient en aide aux enfants malades. Chaque année, elle organise une collecte de fonds auprès des éboueurs pour reverser les dons à des associations. « C’est la première fois que l’on vient en aide à un collègue », explique Christophe Clerfeuille, président de l’association. Mais c’est sans hésiter qu’il a répondu à la sollicitation de Manu Bandera. Il met en place des caisses dans les dépôts de la métropole bordelaise et passe le mot à des confrères dans toute la Gironde. Quelques jours plus tard, c’est 3 400 euros qui ont été récoltés. « Une somme plutôt conséquente à cette échelle », se félicite le président du Collectif Ripeurs. Manu Bandera se dit très heureux d’avoir pu « apporter sa pierre à l’édifice » et salue la grande solidarité des éboueurs.