Bordeaux : des réfugiés invités au cirque pour oublier leur quotidien

Ils sont Irakiens, Arméniens, Syriens, Guinéens. Tous sont demandeurs d'asile à Bordeaux ou en Gironde. Mercredi 22 mars, environ 200 d'entre eux ont pu aller voir un spectacle au cirque Romanès gratuitement grâce à des dons. Pour beaucoup, c'était une découverte.

"C'est impressionnant ! Je l'aime beaucoup, elle danse très bien. Tout me plaît, c'est vraiment fantastique !" , s'émerveille Rosa, des étoiles plein les yeux. Cette jeune Arménienne de 12 ans regarde une des danseuses de la troupe tzigane Romanès qui virevolte. "Je suis déjà allée au cirque en Arménie. C'est la deuxième fois en France !" explique-t-elle. Elle est venue avec sa mère et ses deux petits frères, qui ont le même regard ébahi.

Une danseuse de la troupe Romanès. © Radio France - Mélanie Juvé

Les numéros s'enchaînent. Les quelques 200 personnes présentes assistent à des numéros de voltige, de trapèze ou de jonglage. A chaque fois, l'orchestre du cirque accompagne les artistes en musique des Balkans.

Je suis comme une petite fille ! — Sirania

Boubacar vient de Guinée. C'est la première fois qu'il va au cirque : "Je n'ai jamais pu assister à un tel événement donc je suis très content. Et aussi de pouvoir découvrir cette culture tzigane".

Les familles entrent sous le chapiteau. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est la première fois ! Je suis très contente et mes deux filles aussi. Je suis comme une petite fille, j'adore le cirque !" s'extasie Sirania, qui est arrivée d'Algérie il y a neuf mois.

2 600 € de dons

L'antenne bordelaise de la LICRA, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme a mis la main au portefeuille pour financer une partie des places. Elle et a aussi récolté 2 600 € de fonds grâce à un financement participatif sur internet.

Pour Alexandre Romanès, le directeur du cirque, c'est un geste fort d'accueillir des familles démunies. "Si dans ce pays on peut tendre la main aux pauvres, c'est bien. Il faut le faire ! défend-t-il. Et si on peut leur faire oublier pendant un moment leurs ennuis quotidiens, c'est encore mieux"

Le spectacle est un succès. Après 1 h 30 de magie, chaque enfant est reparti avec un cadeau, issu d'une collecte solidaire dans un magasin de jouets.