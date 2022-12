Bordeaux : des habitants du centre-ville témoignent d'une prolifération des rats

Le sujet hérisse le poil de certains habitants et élus de Bordeaux. En l'espace de quelques semaines, la question des rats présents dans la Perle d'Aquitaine a été au cœur d'un article de la presse quotidienne et d'une passe d'armes au conseil municipal. Premier épisode du feuilleton, en novembre, un Bordelais publie sur TikTok une vidéo tournée rue Leupold montrant des dizaines de rats prendre d'assaut une poubelle.

ⓘ Publicité

loading

Dans le quartier Saint-Pierre, Marianne, une commerçante, confirme à France Bleu Gironde la présence d'"une armée de rats" attirée par les poubelles des nombreux restaurateurs. "Là, j'arrive ce matin et voilà ce que je trouve, c'est immonde. Plus d'une dizaine de bacs remplis à ras bord, débordants, les poches déposées n'importe où". La situation empire selon un autre riverain qui reconnaît toutefois les efforts de la mairie. "Ils dératisent régulièrement".

Dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux, une photographie prise ce mercredi 14 décembre au matin par une riveraine. © Radio France - Marianne Carpenter

"Les rats sont indispensables dans les villes"

Deuxième épisode, le 1er décembre, le journal Le Figaro se penche, par un article de Jean Cittone, sur la question des rats à Bordeaux . Citant la vidéo publiée sur TikTok, l'auteur interroge Jean-Baptiste Thony, le conseiller municipal délégué à la propreté. Si aucune " donnée objective " n'atteste d'une réelle prolifération des rongeurs, l'élu écologiste assure que la municipalité ne "sous-estime" pas la réalité vécue par les habitants.

Quelques lignes plus bas, le conseiller municipal bordelais ajoute toutefois que "les rats sont indispensables dans les villes", car sans eux, "les égouts se boucheraient quasi instantanément". Il n'en fallait pas davantage pour allumer la mèche lors du dernier conseil municipal.

Mardi 13 décembre, troisième épisode du feuilleton. Au début de la séance, l'ancien maire Nicolas Florian interpelle la majorité écologiste sur "ce côté indispensable des rats". D'abord avec ironie, le chef de file de l'opposition de droite estime que "les rats et ragondins ont toute leur place sur la zone de Bordeaux-Lac".

"En étant plus sérieux, aujourd'hui, il y a quand même des nuisances qui sont causées par les rats, ça prolifère. Il ne s'agit pas d'éradiquer, mais il s'agit pas non plus d'en créer un totem qui soit indispensable." Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic n'a pas tardé à répondre à son premier opposant.

"Nous faisons tout pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de rats"

"Je vous voyais tellement venir Monsieur Florian, avec cet esprit de polémique qui caractérise certaines interventions". Loin de désavouer les propos de son conseiller municipal délégué à la propreté, Pierre Hurmic rappelle les autres déclarations de l'élu en question. "Il dit qu'il faut arrêter de déposer les sacs poubelles par terre dans la rue. Et si on le fait, on aura moins de rats. Ce qui me paraît une évidence à laquelle vous pourrez acquiescer au lieu d'essayer d'animer je ne sais quelle polémique à propos des rats."