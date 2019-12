Bordeaux : des policiers mobilisés dans les bouchons pour tester une "brigade de la circulation"

Bordeaux, France

Vous avez peut-être déjà croisé des policiers postés près des feux rouges à Bordeaux aux heures de pointe. Depuis début novembre, dix policiers municipaux, des motards, sont affectés matin et soir aux "points chauds" de la ville et son agglomération, comme les boulevards ou la place Gambetta.

Le but : dissuader pendant les bouchons les usagers à commettre des infractions, et fluidifier le trafic. Cette "brigade de la circulation" est en test jusqu'à la fin de l'année et veut renforcer la présence des agents sur le terrain. Elle pourrait officiellement être mise en place début 2020.

Faire respecter le code de la route

"On se déploie entre 7h30 et 9h puis le soir entre 16h30 et 18h, détaille Laurent Lapegue, directeur opérationnel de la police municipale à Bordeaux. On positionne en priorité l'unité motard considérant que c'est l'unité la plus mobile, qui est déjà très engagé sur la police de la route, l'ensemble des incivilités qu'on constate de plus en plus à Bordeaux, comme l'utilisation du téléphone, le franchissement des lignes tous azimuts, les comportements des deux-roues motorisés et cyclistes."

"Les gens vont nous voir, donc ils vont être moins enclins à commettre une infraction au code de la route comme passer au feu rouge, et se retrouver bloqués ensuite, explique Laurent Charlionnet, responsable adjoint de la brigade motorisée. C'est le code de la route qui va s'appliquer naturellement, simplement"

Pour l'heure, on ne connait pas le nombre total d'agents qui constitueront cette "brigade de la circulation". La mairie de Bordeaux recrute par ailleurs 29 policiers municipaux.