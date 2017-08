A Bordeaux, des travaux pour éviter les inondations

Depuis mai dernier, des travaux ont commencé place Nansouty, à Bordeaux. Une cuve de 20 mètres de profondeur va être creusée pour lutter contre les inondations. Lors de fortes pluies elle pourra stocker jusqu'à 2 600 m³ d'eau avant de les évacuer dans le réseau,une fois l'épisode pluvieux terminé.

Une cuve de 20 mètres de profondeur et 15 mètres de diamètre est en train d'être creusée sur la place Nansouty à Bordeaux. Son but est d'éviter les inondations, très fréquentes dans ce quartier. "Le projet a été réactualisé suite à l'orage du 26 juillet 2013 où le quartier a été fortement touché", explique Olivier Commarieu , chef du projet. Le fonctionnement est simple : dès qu'il y aura de fortes pluies, la cuve pourra stocker l'eau et l'évacuer dès que l'orage sera passé.

Les travaux de la cuve place Nansouty devraient être terminés en mars 2018. © Radio France - Marion Larradet

Déjà plusieurs cuves sont présentes dans la ville mais "il y a encore trop d'inondations. 300 à 400 foyers touchés à chaque fois c'est trop", confie Fabien Robert adjoint au maire du quartier de Nansouty. C'est la raison pour laquelle deux autres bassins vont être créés dans le sud de Bordeaux, place Dormoy et rue Adrien Baysselance. Elles auront une capacité respective de 800 m³ et 1200 m³.

Reportage - "Les inondations se répètent et à chaque fois on a plus de gens qui se plaignent" Copier

Des cuves entièrement recouvertes

Dès que la cuve sera creusée, une seconde phase de travaux va commencer. A partir de septembre 2018, la place Nansouty va être entièrement réaménagée. "Il y aura plus d'espaces pour les piétons, pour les commerces, des bancs et des arbres", explique le maire adjoint au quartier.