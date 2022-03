Bordeaux : des vins vendus aux enchères au profit des victimes de la guerre en Ukraine

Après l'appel à la générosité lancé par le consul honoraire d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine, Laurent Fortin, lui-même directeur général de Château Dauzac, grand cru classé de Margaux, une vente aux enchères de vins, s'organise. Elle aura lieu à partir du 30 mars et pour six jours, les bouteilles seront mises en vente au prix symbolique d'un euro sur la plateforme en ligne iDealwine.com. L'intégralité des bénéfices, commission acheteur comprise, sera reversée à Ukraine Amitié, une association humanitaire basée à Bordeaux qui collecte des dons et des médicaments pour les populations civiles d'Ukraine. Avec l'argent récolté, cette association prévoit d'acheter des biens de première nécessité et du matériel médical.

"Pour soulager un peuple ami en détresse"

"On reçoit des vins de toutes les régions de France, Bourgogne, Vallée du Rhône, Provence et évidemment du Bordelais", raconte Laurent Fortin. "Des grands noms du vin ont contribué, même des premiers grands crus classés comme Château Lafite à Pauillac, mais aussi des vins connus sans être extrêmement valorisés". Le consul honoraire d'Ukraine en Nouvelle Aquitaine "appelle à l'engagement citoyen de la filière vins pour soulager un peuple ami en détresse", ne se fixe pas d'objectif chiffré quant au produit de sa vente caritative. Les lots peuvent être adressés jusqu'au 21 mars au Château Dauzac, à Labarde qui se chargera de les acheminer vers la plateforme du site d'enchères.