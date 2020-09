Pas une seule soirée n'a été organisée dans les discothèques depuis le 17 mars. Six mois plus tard, ce mercredi 30 septembre, le patron de "La Plage", plus grosse boîte de nuit de Bordeaux, était l'invité de France Bleu Gironde.

Bordeaux : "On devient fou", les discothèques toujours fermées et sans perspective

Alors que les bars doivent fermer à 22 heures à Bordeaux, les discothèques, elles, ne peuvent toujours pas ouvrir. Ce mercredi 30 septembre, le patron de La plage, la plus grosse discothèque de centre-ville en Europe, était l'invité de France Bleu Gironde.

Il y'a des bars qui sont devenus des discothèques."

- Patrick Lalanne, patron de La Plage, plus grosse boîte de nuit de Bordeaux

Sa discothèque est fermée depuis mi-mars, les pertes s'accumulent et il n'a aucune perspective. "Si on nous avait donné une chance, on aurait été capable de respecter les protocoles, affirme Patrick Lalanne. J'ai des terrasses un peu partout, j'aurais pu faire des boxes, des loges, on aurait pu aménager. On ne nous a donné aucune chance."

"On avait commencé à faire les travaux parce qu'au départ, on devait ouvrir le 21 juillet, poursuit-il, mais on a investi, encore une fois, pour rien. Nos syndicats essayent de se battre mais on a aucune portée au niveau du gouvernement."

Les bars, en trois jours, ont acquis plus que nous en 7 mois. On devient fou.

Sa discothèque est passée de 560 000 euros de chiffre d'affaire par mois à 0 et il faut payer les charges, les impôts. "On continue à payer, c'est cela qui est dramatique, lâche le patron de La Plage. _On a un président qui a dit "_0 rentrée, 0 dépense" mais c'est faux, _il est en train de nous ruiner_."