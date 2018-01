La ville de Bordeaux ne veut pas de publicité sur ses trottoirs.Un décret du 22 décembre devait donner le coup d'envoi d'une expérimentation de publicité sur les trottoirs de la capitale girondine. Nantes et Lyon sont les deux autres villes candidates désignées. Mais le maire de Bordeaux a pris ce mercredi un arrêté pour interdire ce genre de publicité.

On s'est retrouvé dans la liste des villes tests sans être contacté. Ca n'est pas neutre, Bordeaux accueille 6 millions de touristes , c'est une ville avec le vent en poupe, c'est intéressant commercialement. Si on aime bien que Bordeaux soit un laboratoire de plein de choses, mais on aime bien décider de quelle expérience il est question , nous ne sommes pas favorable à cette expérimentation.—Jean-Louis David, adjoint au maire en charge de la vie urbaine