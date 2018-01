Où déménager si vous deviez aller travailler ailleurs? Selon la filiale française du cabinet-conseil en gestion des ressources humaines "Great place to work", Bordeaux apparaît comme la ville privilégiée par la population active française. "Quatre ans que nous réalisons le classement des villes où les français aimeraient travailler. Et quatre ans que Bordeaux arrivent en tête", détaille Loïc Dumoulin-Richet, responsable de la communication à "Great place to work".

La "belle endormie" séduit beaucoup la population active française

L'enquête se base sur un échantillon "d'un peu plus de 1200 personnes représentative de la population active française. Avec une sur-représentation de la tranche d'âge 20-35 ans" explique Loïc Dumoulin-Richet.

Les raisons de cette amour pour Bordeaux? La qualité de vie (climat, environnement, offre culturel), qui apparaît comme critère principal pour la venue d'un actif. Viennent ensuite le dynamisme économique et les offres d'emplois, l'équilibre vie personnelle/professionnelle, la qualité et le coût de l'immobilier puis l’accessibilité. "Bordeaux arrive en tête sur tous ces critères assez largement. La ville qu'on a appelait longtemps la "belle endormie" est de plus en plus dynamique. Et séduit beaucoup la population active française" selon Juliette Bajou, chef de projet à l’institut "Great Place to work" de la région Nouvelle-Aquitaine.

Attention : cette étude reste une enquête de "perception"

Les personnes interrogées ne connaissent pas forcément le contexte économique exact des villes pour lesquelles elles votent. "Il s'agit bien évidemment d'une enquête de perception" tempère le chef de la communication. A Bordeaux, le marché de l'emploi apparaît de plus en plus saturé. La capitale de la Nouvelle-Aquitaine est également la ville où les prix de l'immobilier ont le plus augmenté (+12,1% du prix du mètre carré en 2017). Une hausse qui devrait s'inscrire dans la durée. Une augmentation notamment liée à l'arrivée de la LGV (Ligne (de train) à grande vitesse) qui place Paris à 2h04 de la ville dirigée par Alain Juppé.

Mais pour Juliette Bajou, l'enquête récompense "les efforts en terme d'attractivité réalisés par Bordeaux et sa région depuis de nombreuses années. Notre étude est également un indicateur économique intéressant pour les chefs d'entreprises. Qui pourront plus facilement attirer un salarié dans la région bordelaise du fait de la très bonne image médiatique renvoyée."

La province devient de plus en plus attractive.

"Même si Paris reste la référence en terme d'attractivité concernant l'emploi, c'est aussi de plus en plus vrai que beaucoup d'entreprises s'installent en région et attirent les actifs" argumente Loïc Dumoulin-Richet qui ne limite pas le phénomène aux villes provinciales. "Les entreprises sont conscientes du potentiel de "bien-être au travail" de la campagne. En ce moment, on peut avoir l'impression que le confort des salariés est un truc à la mode en France. En réalité, les études concernant le bien-être des salariés se multiplient ces dernières années parce que l'hexagone rattrape son retard par rapport aux autres pays dans le monde", conclut-il.

Louis Tellier