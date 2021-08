Bordeaux : face à un "péril imminent", six immeubles résidentiels fermés dans l'attente d'une expertise

Face à une "dégradation structurelle du bâtiment" et à un "péril imminent", la ville de Bordeaux a émis un un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé 85 cours Victor Hugo vendredi 27 août, deux mois après l'effondrement de deux immeubles rue de la Rousselle à proximité. Dans un communiqué, la ville s'explique : "suite au signalement du syndicat de copropriété le 26 août quant à l’état de dégradation extérieur de l’immeuble, la Ville de Bordeaux a fait procéder à la visite du 85 cours Victor Hugo vendredi 27 août dans la matinée. Celle-ci a permis de confirmer la dégradation structurelle du bâtiment, dont le péril imminent a été établi par arrêté dans la journée."

Par précaution, cinq autres immeubles à proximité immédiate font également l'objet d'un arrêté d'interdiction d'accès et d'habiter : au 83 et 87 cours Victor Hugo, 35 et 36 rue Buhan et 22 rue Teulère. Trois commerces sont aussi visé par un arrêté d'interdiction d'exploiter. "Tous les bâtiments seront fermés à clé dès ce vendredi 27 août et le gardiennage mis en place par la Ville à partir de 21h pour interdire toute intrusion dans le périmètre de sécurité. Passé 21h, il ne sera pas possible de récupérer des affaires avant l’avis de l’expert mandaté par le tribunal administratif". L'expert, désigné d'ici samedi soir, sera chargé d'étudier le niveau du dangerosité et de préconiser les travaux à mettre en œuvre.

Le 85 cours Victor Hugo, en situation de "péril imminent" © Radio France - Yves Maugue

Interdiction de circuler sur deux voies

Le périmètre de sécurité englobera par ailleurs deux voies, la voie de bus du cours Victor Hugo ainsi que la rue Buhan, visées par un arrêté d'interdiction de circuler.

En attendant la nomination d'un expert, "la Ville et le CCAS de Bordeaux vont à la rencontre de l’ensemble des habitants des immeubles concernés pour les prévenir de l’arrêté. Une permanence téléphonique est prévue via le standard de la Ville 05 56 10 20 30, pour informer les habitants de retour en cette fin août", poursuit la mairie. Une réunion d'information sera également organisée lundi 30 août à 18h à l'Athénée municipal à destination des riverains et syndicats de copropriété.