Bordeaux : fermeture définitive de la déchetterie de Paludate

Les usagers vont devoir s'y habituer et acheminer désormais leurs encombrants vers les déchetteries les plus proches : Bordeaux Surcouf, Floirac, Villenave-d'Ornon et Bordeaux Bastide (sous le pont Saint-Jean).

Mais dans les projets d'Euratlantique il est aussi question de fermer la déchetterie de La Bastide. Pas de date précise encore fixée mais une promesse de la Métropole : elle ne fermera pas avant l'ouverture du nouveau centre de recyclage de la rive droite, rue Cousteau, annoncé fin 2024.

Les élus de la Métropole planchent également sur l'ouverture d'une recyclerie sur la rive gauche, probablement sur l'emprise foncière du quartier Euratlantique. Il s'agira d'un site moins grand que celui de Paludate, sans bennes à gravats ni déchets verts mais qui pourrait prendre en charge du mobilier, des métaux et de l'électroménager. La Métropole évoque un centre "éphémR", avec le R de recyclerie.

Reste à trouver le terrain et c'est là que ça se complique : le foncier devient une denrée rare à Bordeaux surtout quand il s'agit d'y entreposer des déchets.