Bordeaux, France

Si les chiffres officiels en terme de fréquentation ne sont pas encore connus, les organisateurs de la 20e édition de Bordeaux fête le vin parlent déjà d'un "succès historique". La barre des 400 000 visiteurs prévus aurait été franchie.

Record de dégustations

C'est un record du côté des dégustations. 61 660 "Pass dégustation" ont été vendus, soit une augmentation de 26% par rapport à l'édition de 2016. Cela équivaut aux 520 000 dégustations enregistrées en quatre jours sur les 11 pavillons.

Le pavillon de l'Ecole du vin de Bordeaux a accueilli plus de 18 000 festivaliers, soit une augmentation d'environ 30 % par rapport à 2016. Environ 60 000 bouteilles de vin ont été consommées en cinq jours.

Côté bateaux, les balades en vieux gréements et les visites des voiliers ont affiché un taux de remplissage de 100 % selon les organisateurs.

Beau succès pour les viticulteurs

"Le visitorat était très qualitatif. On voit bien qu'on monte en gamme, avec des gens curieux et intéressés, estime Florian Reyne directeur du syndicat des Bordeaux. Beaucoup plus de visiteurs étrangers, notamment jeudi et vendredi on a beaucoup parlé Anglais !" Ce stand regroupant les Bordeaux et Bordeaux Supérieur a enregistré un pic de 30 000 dégustations le samedi.

Sur le pavillon de la Nouvelle-Aquitaine, plus de 50 000 dégustations ont été enregistrées.Certains viticulteurs représentaient leur département pour la première fois depuis la fusion des régions. "Beaucoup de gens nous disent qu'ils viendront nous voir à la cave ! On s'attend a beaucoup de visiteurs, raconte Jean-Michel Tallet viticulteur en Corrèze pour les coteaux de la Vézère.

"On a battu tous les records ! 25 000 verres ont été servis samedi soir. On va finir notre stock de 5 000 bouteilles, et peut-être prévoir plus pour la prochaine édition" se réjouit Emilie Renard au stand Saint-Emilion/ Pomérol/ Fronsac. Quand a la météo mitigée sur ces cinq jours : "J'ai connu des années où il a fait très chaud à Bordeaux fête le vin, les gens préfèrent du rosé et du blanc, donc pour nous les rouges c'était idéal !".