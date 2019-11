Bordeaux : feu vert pour la rénovation de la cité administrative

Bordeaux, France

C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics, qui a validé ce vendredi la liste des bâtiments de l'Etat qui vont bénéficier d'une rénovation. Le plan au niveau national se monte à 1 milliard d'euros sur une période qui court jusqu'à 2022. Dans le sud-ouest, Bordeaux, Périgueux, Agen et La Rochelle figurent dans ce plan.

Les premiers gratte-ciels de Bordeaux

A Bordeaux, la rénovation devenait une nécessité. La cité administrative est constituée de deux tours érigées dans les années 70. Il s'agissait alors des premiers gratte-ciels de Bordeaux. Le bâtiment A culmine à 92 mètres, la tour B à 79 mètres. Ce sont plus de 1.340 agents de l'Etat qui y travaillent.

Les travaux, d’un montant de 47,5 millions d'euros, permettront d'abord de terminer le désamiantage du site. Ensuite, cela permettra d’améliorer considérablement les performances énergétiques de la cité, qui sera par ailleurs densifiée pour accueillir de nouveaux services. La facture énergétique sera ainsi réduite de plus de 75%. Le projet renforce également la sécurité du site, rénove différents dispositifs (ascenseurs, système de chauffage…), tout en améliorant le confort d’usage du public et des agents (aménagement intérieur, confort acoustique et thermique, éclairage).