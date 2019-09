Bordeaux : bientôt interdit de fumer devant les écoles et dans les jardins d'enfants ?

La mairie de Bordeaux lance une campagne pour inciter les parents à ne pas fumer devant les écoles primaires et maternelles et dans les jardins publics. Environ 160 lieux devraient être concernés par l'affichage d'ici à début novembre pour le mois sans tabac.

La cigarette sera-t-elle bientôt interdite devant les écoles, collèges et lycées et dans les jardins d'enfants à Bordeaux ? La mairie a lancé une campagne de sensibilisation début septembre, à l'adresse des parents fumeurs.

"Cigarette, j'arrête !", "Laissons de l'air à nos enfants", la campagne de sensibilisation contre le tabagisme a commencé dans les jardins publics et devant les écoles. © Radio France - Fanny Ohier

Des affiches "Cigarette, j'arrête", "Laissons de l'air à nos enfants" ont été placardées sur les murs de huit maternelles, écoles primaires et jardins d'enfants dans chaque quartier de Bordeaux. D'ici le premier novembre, mois sans tabac, la mairie veut généraliser l'affichage à 160 lieux. Une mesure de santé publique et pro-écologie pour Gérald Carmona chargé de la "E-santé", la santé-connectée, à la mairie de Bordeaux. L'idée est venue des enfants du conseil municipal junior de Bordeaux, explique l'élu. Peut-être en ont-ils eu l'idée "en voyant leurs parents qui attendent [devant les écoles] en fumant," suppose Gérald Carmona, "ou à la vision des mégots par terre".

Pour l’instant, pas question de créer des zones non-fumeurs devant les écoles ni dans les jardins d'enfants, comme le proposait l'élue socialiste à la mairie de Bordeaux Michèle Delaunay, à la dernière rentrée. La campagne vise à sensibiliser avant tout. L'affiche propose de télécharger une application de téléphone "Bordeaux ma e-santé" qui renvoie vers des vidéos de sensibilisation et des contacts de tabacologues entre autres. Pour l'instant, l'apparition d'un panneau rouge "interdiction de fumer" devant les écoles, collèges et lycées n'est pas à l'ordre du jour selon Gérald Carmona.

La mairie de Bordeaux organise aussi des conférences et des ateliers de prévention contre le tabagisme dans les collèges et lycées de la ville. Le tabagisme est la première cause de cancers en France, même si le nombre de fumeurs diminue depuis 2016, il est responsable de plus de 75 000 décès par an selon le ministère de la santé.