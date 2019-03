Bordeaux : Gilets jaunes et Marche pour le climat investissent le centre-ville

Bordeaux, France

Alors que les gilets jaunes se rassemblent sur la place de la Bourse, ce samedi en début d'après-midi, de l'autre côté de la rue, autour du Miroir d'eau, les manifestants de la "Marche du siècle" pour le climat constituent eux aussi leur cortège. Pour l'acte 18 de leur mouvement, les premiers veulent trouver un nouveau souffle et espèrent une mobilisation à la hausse. Les seconds participent à une Marche pour le climat prévue depuis plusieurs semaines, et qui fait écho à la marche des jeunes la veille dans les rues du centre-ville.

à lire aussi Bordeaux - Les jeunes marchent pour le climat en grand nombre

Petit cafouillage au moment du départ. Les gilets jaunes s'élancent en premier et une partie des manifestants de la Marche pour le climat suit ce cortège. Les organisateurs de la manifestation pour le climat ont aussitôt fait partir leur propre cortège. Les deux manifestations se sont donc élancées quasiment en même temps et ont pendant un moment suivi le même parcours, dans la bonne humeur. Les deux cortèges sont néanmoins bel et bien séparés : selon les observations de notre reporter, la Marche pour le climat reste en arrière et prend soin de garder ses distances avec le premier cortège.

Le cortège des #GiletsJaunes démarre dans les rues de #Bordeaux suivi de près par la #MarchePourLeClimatpic.twitter.com/KDVOGqSmFZ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 16, 2019

La "Marche du siècle" bordelaise a été déclarée, a confirmé une source de la préfecture, et son trajet, qui doit s'achever au Miroir d'eau vers 18 heures, a été choisi en concertation avec la préfecture. La manifestation des gilets jaunes n'a elle, comme de coutume, pas été déclarée. Les deux cortèges ont fini par prendre différents chemins, vers 16 heures. Une partie des Gilets jaunes s'est rendue à la gare Saint-Jean mais n'a pas pu y entrer.

Des #GiletsJaunes essaient de pénétrer dans la gare de #Bordeaux, ils tombent sur des portes closes pic.twitter.com/gzaHiQmE9q — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 16, 2019