Bordeaux - Grand Parc : les résidents exaspérés par le manque de places de parking

Réunis en collectif, les habitants des logements sociaux du quartier du Grand Parc, à Bordeaux, réclament une réunion entre les bailleurs sociaux, la mairie et la métropole. Pour eux, la tension quotidienne générée par les problèmes de stationnement n'est plus supportable.

Bordeaux, France

Ils sont une trentaine, ce mercredi en fin de journée, à s'être réunis devant la piscine du Grand Parc pour lancer un appel aux bailleurs sociaux, à la mairie et à la métropole. Pour ces résidents de différents HLM du quartier, l'exaspération est à son comble. Stationner dans ce quartier qui concentre plusieurs entreprises et administrations, ainsi qu'une polyclinique et des commerces, est difficile. Les places de parking sont des biens rares, tellement rares que certains résidents disent ne pas pouvoir garer leur véhicule sur le parking de leur HLM.

Quand vous avez fait trois fois le tour et que vous ne pouvez pas vous garer, vous finissez par vous garer sur le trottoir !

Dans ce quartier en travaux, l'organisation des parkings est complexe. Il y a de la voirie payante mais aussi des rues encore gratuites. Certains parkings HLM sont fermés par des barrières : seuls les résidents y ont accès, grâce à un badge, et ils ont leur place de parking attribuée contre un loyer, qui peut varier, jusqu'à une quinzaine d'euros par mois. Mais il y a également des parkings HLM en accès libre, où les non-résidents n'hésitent pas à se garer pour éviter la voirie payante.

Zone bleue, disque journée, gratuité pour les résidents ?

Les habitants des HLM dont les parkings sont ouverts à tous les automobilistes ont des difficultés quotidiennes à se garer près de chez eux. Certains avouent finir par stationner sur le trottoir ou en double file, en priant "pour que la gendarmerie ne passe pas." Les travaux engagés dans le quartier doivent notamment permettre d'harmoniser les stationnements. Mais les résidents ne veulent pas attendre la fin des travaux, qu'ils craignent de voir s'éterniser -le projet de renouvellement urbain du Grand Parc est programmé jusqu'en 2022-.

"On ne peut pas continuer comme ça, les gens n'en peuvent plus" dit le porte-parole du collectif de résidents Grand Parc, Jean-Jacques Bordes. "Pourquoi ne pas mettre une zone bleue, avec gratuité pour les résidents ?" Ou un système de disque qui permettrait aux non résidents de stationner la journée, et aux résidents d'avoir une place attribuée la nuit, suggère Jean-Baptiste. Le collectif, insatisfait des réunions avec les bailleurs sociaux, veut des solutions rapidement : il en appelle à une discussion entre bailleurs sociaux, mairie et métropole.