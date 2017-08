Bordeaux : il peint un graffiti en hommage à sa grand-mère centenaire

Pierre Bertolotti est un artiste qui vit en Lorraine, venu en visite à Bordeaux. Pour rendre hommage à sa grand-mère qui fête ses cent ans, il a peint ce week-end un graffiti dans les hangars dédiés de Darwin, sur la rive droite de Bordeaux.

"Je trouve le symbole fort, l'amour entre deux personnes assez âgées, explique Pierre Bertolotti, et ça représente un peu ce qu'elle a vécu avec mon grand-père pendant des années". L'artiste lorrain, connu sous le nom de graffeur Scaf Oner, a peint une fresque en hommage à sa mamie Andrée qui fête ses cent ans.

Pierre Bertolotti à Darwin. © Radio France - Mélanie Juvé

Il s'est inspiré d'une photo de Lee Jeffries, photographe connu pour ses clichés en noir et blanc. "Je n'ai fait que quelques retouches, car la photo en elle-même est déjà magnifique. Je l'ai juste remise à ma sauce avec le cadre autour." A 35 ans, il est très attaché à sa grand-mère qui est en maison de retraite en Lorraine."Je voulais lui montrer qu'on est là et qu'on pense à elle. C'est la seule qui me reste de mes grands-parents"

"C'est pour lui rendre un bel hommage" explique Pierre Bertolotti. Copier

"Darwin est un lieu où les personnes âgées peuvent venir, il n'y a pas de barrières a escalader par exemple. Ça change des terrains abandonnés. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. C'est un message d'amour." — Pierre Bertolotti

L'artiste a peint cinq autres fresques à Darwin. Il espère bientôt revenir sur Bordeaux, ville pour laquelle il a eu un véritable "coup de cœur".