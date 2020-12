Bordeaux : ils distribuent des cadeaux de Noël pour les sans-abris

L'association La Cloche, à Bordeaux, a organisé ce mercredi une distribution de cadeaux, de cafés et de chocolats chauds pour les personnes sans-abris. Environ 30 bénévoles ont distribué près de 250 "boîtes cadeaux" réalisées grâce aux dons des Bordelais.

Ils ont baptisé l'opération "La sensib des joyeux grelots". Les bénévoles de l'association La Cloche, à Bordeaux, ont distribué environ 250 cadeaux aux personnes qui vivent à la rue ce mercredi.

Des "boîtes cadeaux", pour hommes, femmes et enfants réalisées grâce à la générosité des citoyens : "Il y a des produits d'hygiène, un produit culturel, souvent un livre, un produit chaud par exemple des gants, un bonnet, une écharpe et un produit gourmand, comme du chocolat", explique Mathilde Beauvois, la directrice de l'association.

Créer du lien social

L'objectif de l'opération n'est pas seulement de distribuer des cadeaux mais aussi provoquer la rencontre. Les bénévoles du jour partent donc tous avec des thermos de café ou de chocolat chaud : "L'idée c'est aussi de créer du lien social avec des personnes qui vont discuter, partager un chocolat chaud. On part du principe que le lien social c'est aussi important que de pouvoir manger, avoir un toit. Le contact humain, le regard des gens, la confiance en soi, ça c'est aussi important. Particulièrement dans le contexte actuel. On vit une crise sanitaire et sociale sans précédent."

Une trentaine de bénévoles ont participé à l'opération ce mercredi. © Radio France -

Parmi les bénévoles présents pour la distribution de cadeaux, de nombreux nouveaux comme Catherine et Camille. Elles n'ont jamais participé à ce genre d'opération : "On pense souvent aux personnes en souffrance, surtout dans ces périodes-là où il fait froid mais sans jamais faire le pas. Et là je suis très heureuse de passer à l'action", explique Catherine.

Après avoir perdu sa mère il y a un an, le 24 décembre, Catherine souhaitait réaliser un action qui a du sens pour lui rendre hommage : "Cette action lui ressemble. C'est peut-être une goutte dans l'océan mais au moins on aura créé une bulle de positivité autour de ces personnes qui souffrent". Marie, jeune femme à la rue depuis plusieurs années affiche un large sourire lorsqu'elle voit les bénévoles arriver en bonnet rouge : "Ca fait plaisir, ça fait du bien un peu de chaleur humaine."

Un lien social qu'il faut garder toute l'année, insiste de son côté Mathilde. Message bien reçu pour Catherine : "J'ai l'impression qu'après l'avoir fait une fois, je ne pourrai plus ne pas le refaire".