Bordeaux : ils marchent contre les violences faites aux femmes

Environ 1 000 personnes défilent ce samedi après-midi pour dire stop aux violences sexistes, sexuelles et aux féminicides. Un cortège rejoint par quelques gilets jaunes et des manifestants en soutien aux Kurdes.

Bordeaux, France

A deux jours de la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et la fin du "Grenelle" contre ce fléau, environ 1 000 personnes ont défilé à Bordeaux. Une manifestation pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles et aux féminicides.

Le cortège girondin a observé une minute de silence pour les victimes de féminicides, puis les manifestant sont partis, sous les parapluies, vers 14h30 du miroir d'eau.

Une manifestante dénonce les violences faites aux femmes © Radio France - Louise Buyens

Femmes, hommes, enfants et responsables d'associations ont défilé en arborant une touche violette, couleur qui symbolise la lutte féministe.

La conseillère régionale Génération(s) de Nouvelle-Aquitaine, Naïma Charaï, était dans les rangs des manifestants.

Selon une étude de l'AFP, au moins 116 cas de féminicides ont été recensés depuis janvier 2019.

Ailleurs en France, une trentaine de marches ont eu lieu, notamment à Paris, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes ou Strasbourg.