Le collectif "les marronniers de Gambatta" a eu vent d'un abattage imminent des arbres de la place Gambetta de Bordeaux et s'est mobilisé ce mardi matin pour empêcher que 17 marronniers soient coupés dans le cadre du projet municipal de rénovation.

Bordeaux, France

Ils ont pris au mot, Alain Juppé le maire de Bordeaux qui avait dit aux riverains que s'ils n'étaient pas content, ils n'avaient qu'à s'enchaîner. Une petite dizaine de membres du collectif "Les marronniers de Gambetta" s'est rassemblé et enchaîné ce mardi matin pour contester l'abattage programmé de 17 arbres dans le cadre des travaux de réhabilitation de la place Gambetta.

Symboliquement, ils ont passé une partie de la matinée enchaînés, avec le soutien de l'élu Vert Pierre Hurmic - Collectif marronniers Gambetta

Pourquoi ne pas les conserver ? C'est ce que répète le collectif, alors qu'ils sont "en pleine santé". "Il y a un réchauffement climatique. IL faut en prendre conscience. Dans 4/5 ans, on annonce 5 degrés de plus sur la ville de Bordeaux. Imaginez, sans arbre ici, ou avec de jeunes arbres qui n'auraient pas la même action que ces vieux marronniers, ça sera intenable..." selon Magali l'une des enchaînées.

Jusqu'où iront-ils ? "On verra. Il n'est pas question de construire des cabanes et monter dans les branches".

La mairie de Bordeaux via un communiqué, explique qu'aucun abattage n'était programmé hier mardi, et que le projet de rénovation prévoit de planter 2 fois plus d'arbres.