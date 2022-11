Bordeaux : l'Arkéa Arena crée un kit sensoriel pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique

L'Arkéa Arena se veut toujours plus inclusive. Depuis son ouverture en 2018, les équipes de la salle de spectacle bordelaise s’emploient à promouvoir l’équité et la diversité. Elles portent notamment une attention très particulière aux personnes souffrant de troubles du spectre autistique (cela touche une personne sur 100 en France selon l'Inserm). En collaboration que le SESSAD Autisme du Bassin d’Arcachon, un service spécialisé et de soin qui suit des enfants de la naissance à leur 20 ans, l'Arkéa Arena travaille en ce sens depuis plusieurs mois pour améliorer l'accueil de ce public et en particulier, les enfants.

Un petit sac à récupérer gratuitement à l'entrée

Ce dimanche, l'Arkéa Arena a présenté son nouveau dispositif. Cela se traduit en premier lieu par la création d'une page spécifique sur le site de la salle pour préparer au mieux sa venue. Mais la grande nouveauté est le développement d'un kit sensoriel dédié aux enfants. Chaque parent pour le récupérer gratuitement avant le spectacle. Il s'agit d'un tout petit sac noir avec quelques objets afin que tout se passe bien car comme le rappelle Sandra, maman d'un petit Gaspard, âgé de 7 ans, "un son, une lumière ou encore le monde" peuvent rapidement provoquer une gêne chez l'enfant.

Une plaquette pour préparer sa venue à l'Arkéa Arena © Radio France - Clément Carpentier

"Il a une hypersensibilité, il perçoit tout un tas de choses que nous ne voyons pas ou ne sentons pas et ça peut vite devenir un frein pour lui, poursuit Sébastien, son mari. Il y a beaucoup de rigidité, de complexité et il peut nous surprendre d'ailleurs sans que l'on puisse anticiper". Dans ce kit, il y a un casque auditif, une paire de lunette noire ou encore de boules Quies. On y trouve aussi un petit objet anti-stress et un mini-kit de coloriage : "Cela me semble très adapté à première vue, ces objets peuvent par exemple lui permettre de gérer son stress ou de patienter car parfois le temps peut être long avant que le spectacle ne débute", explique Sandra.

Carte de conversation et salle de repos

Pour Mathis, âgé de 19 ans, qui a participé à l'élaboration de tout ce kit, l'objet le plus important est la carte de conversation avec ces symboles pour aider l'enfant s'exprimer et à faire part de ses besoins : "En termes de stress parfois on perd ses mots et franchement quand on peut lire ou voir, ça peut nous permettre de retrouver nos mots". Une aide encore plus indispensable pour un enfant au milieu d'une foule. Enfin, ce kit comporte un paquet de mouchoirs et surtout un badge pour que le public et le personnel de la salle identifient l'enfant afin de faire particulièrement attention à lui.

L'Arkéa Arena va également adapter son dispositif en coulisses. "Le centre de premiers secours sera aussi désormais une salle de repos. Si les personnes sont à un moment trop stimulées, elles pourront venir au calme", affirme Jonathan Potiez, le directeur développement et marketing. La grande première est prévue pour dimanche pour le concert "Disney" et l'ambition des créateurs de ce kit est maintenant de l'exporter dans bien d'autre salles de spectacles.