Bordeaux : l'arrêté d'évacuation du 83 cours Victor Hugo levé ce mardi, 5 immeubles toujours inaccessibles

Une dizaine de personnes vont pouvoir retrouver leur logement ce mardi 31 août, au 83 cours Victor Hugo à Bordeaux. Le 27 août dernier, la ville de Bordeaux avait émis un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé 85 cours Victor Hugo. Cinq autres immeubles à proximité immédiate faisaient également l'objet d'un arrêté d'interdiction d'accès et d'habiter. 33 logements et une soixantaine de personnes étaient concernées. Selon Stéphane Pfeifer, l'adjoint au maire de Bordeaux en charge du logement et de l'habitat, tous les habitants pourront rentrer chez eux dans trois à quatre semaines après les travaux de consolidation.

France Bleu Gironde : que dit le rapport de l'expert sur le 85, cours Victor Hugo, en situation de péril imminent ?

Stéphane Pfeiffer : l'expert préconise une sécurisation par l'extérieur avec une pose de chevalets rue Buhan, et des travaux estimés à trois semaines. Après, les gens pourront réintégrer leurs logements, et le syndic de copropriété du 85 fera d'autres travaux pour réparer ce qui ne va pas dans le bâtiment. C'est l'usure du bâtiment qui fait qu'on en arrive à cette situation. On sait quel est le mal, comment le traiter. Les propriétaires vont pouvoir faire les travaux de sécurisation de l'immeuble, voire de réparation.

Plus on reçoit de signalements, plus on fait de visites et plus on trouve des immeubles en mauvais état, donc forcément on va évacuer encore d'autres immeubles. Ça risque de se reproduire.

Ça fait quand même beaucoup d'immeubles en mauvais état, voire très mauvais état. On pense à la rue de la Rousselle et à la rue Planterose, notamment, comment ça s'explique ?

C'est vrai que ça fait beaucoup, en même temps on préfère quand même être sollicités en amont, pour pouvoir sécuriser et évacuer les lieux. Entre guillemets, la conséquence indirecte des différents effondrements a été de pouvoir mieux informer les Bordelaises et Bordelais sur leurs droits. On reçoit beaucoup plus de signalements qu'avant. Donc plus on reçoit de signalements, plus on fait de visites, et plus on trouve des immeubles en mauvais état. Donc forcément on va évacuer encore d'autres immeubles. Ça risque de se reproduire. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un secteur du vieux Bordeaux, le centre-ville historique, comme du côté Saint-Michel. On a un double phénomène : dégradation naturelle des immeubles du fait du temps, et souvent un manque d'entretien de la part des propriétaires qui accélère la dégradation de l'immeuble. C'est ça qu'on essaie de traiter : identifier ces immeubles en difficulté, recevoir des signalements des habitants et ensuite aller expertiser.

Certains locataires vont quitter leur appartement dans ce quartier, ils disent ne pas se sentir en sécurité depuis les effondrements et les évacuations, vous comprenez ces inquiétudes ?

Je les comprends tout à fait, et si j'y avais habité, j'aurais aussi été inquiet, élu ou pas. Maintenant, sur la masse totale d'immeubles à Bordeaux, il y en a quand même peu qui sont concernés, ça permet de relativiser un petit peu. D'autre part, il faut vraiment que ces locataires ou propriétaires, s'ils ont une inquiétude sur leur immeuble, sollicitent la mairie de Bordeaux pour qu'on puisse ensuite aller vérifier et faire une visite sur place. Ça c'est essentiel et c'est le meilleur moyen de se sentir en sécurité.