"Alain Juppé n'a jamais rien fait sur la question de la mémoire de l'esclavage" Karfa Diallo, le président de l'association Mémoires et Partages était très remonté contre la municipalité ce midi. "Nous avons été reçus à La Rochelle, à Nantes" explique le militant. "Mais dans notre propre ville, Bordeaux, la municipalité ne nous reçoit pas." Pour Karfa Diallo, la ville est trop timide sur cette question.

Entouré de militants place Lainé, Karfa Diallo est allé à la rencontre des riverains. Car Mémoires et Partages souhaite sensibiliser la population bordelaise aux enjeux de la mémoire de l'esclavage. "Il y a une vingtaine de rues qui portent des noms de négriers à Bordeaux" explique Karfa Diallo. La place Lainé est un de ces lieux. "Lainé s'est enrichi avec le commerce triangulaire, notamment à Saint-Domingue". "Le CAPC, le musée d'art contemporain est situé dans les entrepôts Lainé justement." poursuit Karfa Diallo. "Nous aimerions beaucoup que la direction du musée mette un panneau explicatif.

Prudence de la mairie

Du côté de la municipalité, on préfère se montrer très prudent. "Il n'y a pas autant de rues qui sont nommées d'après un négrier" explique Marik Fetouh, adjoint au maire en charge de l'égalité et de la citoyenneté. La mairie a récemment mené des recherches en partenariat avec les archives municipales. Bilan "Seules 7 rues portent avec certitude des noms de négriers, on est bien loin de la vingtaine avancée par Mémoires et Partages" explique Marik Fetouh. Et de continuer "Lainé n'est pas l'un de ces noms".

Pour lui, si la municipalité fait preuve d'autant de prudence, c'est avant tout par respect pour certains riverains. "On ne peut pas comme ça jeter en pâture des noms de familles sans avoir de certitudes absolues" explique l'élu. "Indéniablement, il y a un travail de recherche historique qui manque chez certains" glisse Marik Fetouh.

Mais pour Mémoires et Partages, la mairie fait preuve de mauvaise volonté, et l'association n'exclut pas d'organiser des manifestations de plus grande ampleur le cas échéant. "Nous savons que nous pouvons compter sur les Bordelais" explique Karfa Diallo.