Bordeaux : l'atypique maison Carteau, qui vend du matériel de salle de bains, ferme boutique

L'emblématique et atypique maison Cartau ferme boutique le 30 septembre à Bordeaux. Spécialisé dans la vente de matériel de salle de bains rétro et moderne, le commerce s'était fait une petite notoriété dans le département.

Depuis la place Jean Moulin à côté de Pey Berland, la vitrine a de quoi interpeller. On y voit une baignoire à pied d'un style ancien, un lavabo à colonne, ou des brosses et poubelles à WC modernes. La façade date des années 50. "Fermeture définitive le 30 septembre" est écrit sur une affiche. Fondée en 1936, la maison Cartau, qui ferme pour des raisons familiales, s'était faite une petite notoriété dans le monde des accessoires et mobilier de salle de bain.

La baignoire style rétro depuis la vitrine. © Radio France - Mélanie Juvé

La robinetterie. © Radio France - Mélanie Juvé

"On a des parisiens qui s'arrêtent car ils disent ne pas trouver de lieu comme celui-ci dans la capitale !" s'amuse Olivier Cartau. Il tient la boutique avec sa sœur Isabelle Dario depuis plus de 20 ans. Une affaire familiale puisqu'elle appartenait à leur grand-père chauffagiste à sa création. "Il a été l'un des premiers à vendre au grand public les accessoires de cuisine et de douche, le confort moderne comme il l'appelait à l'époque." explique Olivier Cartau. Puis avec l'apparition des grands magasins dédiés à l'électroménager en périphérie bordelaise, le commerce a du réduire son offre au matériel de salle de bain. Mais il a conservé sa clientèle pour ces produits de niche moyen et haut de gamme. "On a même eu de la fidélisation au cours des générations ! raconte Isabelle Dario. On voit arriver les petits-enfants des clients. On commence à croire que le magasin a une notoriété historique. C'est aussi du bouche-à-oreille."

Pots et brosse à WC en porcelaine. © Radio France - Mélanie Juvé

Brosse à WC de style moderne. © Radio France - Mélanie Juvé

Les parents de Muriel sont toujours venus se fournir chez Cartau : "Ce sont des produits beaux et de qualité, et puis le magasin a une histoire." Elle est venue choisir un ensemble moderne pour les toilettes : abattant, brosse et poubelle. "On est partis sur du caramel, du beige et une poubelle chromée, explique cette cliente. La forme des balayettes est rigolote en arrondi, ça va égayer les toilettes !" Et si elle est triste que la boutique ferme, Olivier et Isabelle se veulent rassurants avec elle : ils espèrent ouvrir à nouveau ailleurs.